Специалист ЦОДД рассказал о загруженности столичных дорог вечером 17 января

Метели бушуют уже в нескольких районах Москвы, а ветер продолжает усиливаться. На дорогах техника расчищает проезжую часть и тротуары.

Специалист ЦОДД рассказал, что в вечерний час пик загруженность дорог ожидается в районе 8 баллов. Движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Также автомобилистов попросили в ближайшие дни использовать городской транспорт. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города, а водителям сэкономить время в пути.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.