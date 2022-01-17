Затор образовался на Волоколамском шоссе в сторону центра

На Волоколамском шоссе в сторону центра образовался большой затор. Машины стоят в районе Покровского-Стрешнева.

Кроме того, сложно проехать от станции метро "Тушинская" до улицы Габричевского. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.