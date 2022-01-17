В Москве ограничат движение на нескольких улицах для организации крещенских купаний. В частности, для проезда будут недоступны Санаторная и Тютчевская аллеи неподалеку от метро "Коньково".

Также закроют въезды с улицы Торговой на Проектируемый проезд № 6718 и с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу. Кроме того, для движения будет закрыт Мещерский проспект – от Воскресенской улицы до Прудовой, а также от улицы Палисадной до 1-го Дачно-Мещерского проезда

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.