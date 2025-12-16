Площадь катка на Северном речном вокзале стала в 19 раз больше, чем в предыдущие годы

На Северном речном вокзале открылся большой бесплатный каток, площадь которого в этом году в 19 раз больше, чем раньше. Льдом залили не только центральную площадку, но и парковые аллеи.

Кататься на своих коньках здесь можно совершенно бесплатно, а аренда инвентаря стоит 350 рублей утром и 500 – вечером. Для посещения необходимо заранее зарегистрироваться на удобный сеанс через сервис "Мосбилет".

