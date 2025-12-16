Столичные спасатели перешли на особый режим патрулирования рек, прудов и озер. Контроль усилен для предотвращения происшествий и связан с тем, что на водоемах начал появляться лед, который еще очень хрупкий.

Специалисты регулярно делают замеры толщины льда. Под особым контролем находятся места рыбной ловли и зимнего купания. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке.

