Фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил развлекательную программу

В столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Он стал частью масштабного проекта "Зима в Москве". Праздничная программа проходит на фестивальных площадках в разных районах Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На территории между Манежной и площадью Революции гости фестиваля смогут сделать маски из фетра, гирлянды из кинокомедии "Карнавальная ночь", блеск для губ по мотивам ленты "Морозко" и помаду в тематике фильма "Служебный роман".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.