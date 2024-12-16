Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 18:00

Город

Фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил развлекательную программу

Фестиваль "Путешествие в Рождество" подготовил развлекательную программу

Ракова сообщила о росте количества выполняемых высокотехнологичных операций в Москве

Проезд по Московскому скоростному диаметру могут сделать платным

Новогодние экскурсии проходят в рамках проекта "Московское долголетие"

"Город без окраин": Ломоносовский

"Мой район. Новости": мост через Москву-реку до Филевской поймы сократит время в пути

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в 2025 году

Свыше 60 км дорог проложили в Москве с начала 2024 года

Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы в Сколкове

"Это Москва. Строительство": какие деревья сажают в Москве

В столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Он стал частью масштабного проекта "Зима в Москве". Праздничная программа проходит на фестивальных площадках в разных районах Москвы. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На территории между Манежной и площадью Революции гости фестиваля смогут сделать маски из фетра, гирлянды из кинокомедии "Карнавальная ночь", блеск для губ по мотивам ленты "Морозко" и помаду в тематике фильма "Служебный роман".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика