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16 декабря, 22:00

M24.RU

Кремлевский кадетский бал прошел в Гостином Дворе

Кремлевский кадетский бал прошел в Гостином Дворе

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16 декабря в Гостином Дворе прошел Международный Кремлевский кадетский бал.

На балу собрались воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, члены патриотических военно-спортивных молодежных клубов, воспитанники детских социальных учреждений России, воспитанники образовательных организаций иностранных государств в возрасте 14–18 лет.
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