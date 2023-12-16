Кремлевский кадетский бал прошел в Гостином Дворе

16 декабря в Гостином Дворе прошел Международный Кремлевский кадетский бал.

На балу собрались воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, члены патриотических военно-спортивных молодежных клубов, воспитанники детских социальных учреждений России, воспитанники образовательных организаций иностранных государств в возрасте 14–18 лет.