16 декабря, 22:00M24.RU
Кремлевский кадетский бал прошел в Гостином Дворе
16 декабря в Гостином Дворе прошел Международный Кремлевский кадетский бал.
На балу собрались воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, члены патриотических военно-спортивных молодежных клубов, воспитанники детских социальных учреждений России, воспитанники образовательных организаций иностранных государств в возрасте 14–18 лет.