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16 декабря, 09:15

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Десятый фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице

Десятый фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице

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В Москве открылся юбилейный новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество"

Столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал на 36 площадках города. Мероприятие, ставшее традиционным для Москвы, в этом году отмечает 10-летний юбилей

Гостей фестиваля познакомят с историей Москвы. На площадках можно увидеть разную столицу – боярскую, дворянскую, купеческую, ремесленную, торговую, советскую и современную.
В программу включили больше четырех тысяч мастер-классов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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