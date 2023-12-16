Десятый фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице

Столичный фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал на 36 площадках города. Мероприятие, ставшее традиционным для Москвы, в этом году отмечает 10-летний юбилей

Гостей фестиваля познакомят с историей Москвы. На площадках можно увидеть разную столицу – боярскую, дворянскую, купеческую, ремесленную, торговую, советскую и современную.

В программу включили больше четырех тысяч мастер-классов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.