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16 декабря, 09:15

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Развязку на пересечении МКАД откроют на три месяца раньше срока

Развязку на пересечении МКАД откроют на три месяца раньше срока

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Новая развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля будет готова на три месяца раньше срока. Ее откроют в марте 2024 года.

Этот сложный объект состоит из 15 километров дорог, восьми путепроводов и искусственных сооружений, половина из которых уже готова. Современная развязка повысит транспортную доступность районов Марьино, Капотня, Люблино, а также подмосковных городов Дзержинский и Котельники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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