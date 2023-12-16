Развязку на пересечении МКАД откроют на три месяца раньше срока

Новая развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля будет готова на три месяца раньше срока. Ее откроют в марте 2024 года.

Этот сложный объект состоит из 15 километров дорог, восьми путепроводов и искусственных сооружений, половина из которых уже готова. Современная развязка повысит транспортную доступность районов Марьино, Капотня, Люблино, а также подмосковных городов Дзержинский и Котельники.

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