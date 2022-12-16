МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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16 декабря, 18:15

Город

Автомобилистам показали ситуацию на дорогах Москвы в вечерний час пик

Автомобилистам показали ситуацию на дорогах Москвы в вечерний час пик

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В столице из-за снежных заносов и гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. В связи с погодными условиями специалисты ЦОДД сообщили, что заторы на столичных дорогах могут начаться раньше обычного. По прогнозам ЦОДД, трафик на дорогах может достигнуть 9 баллов.

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Например, на Ленинградском шоссе и Сущевском валу уже образовались заторы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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