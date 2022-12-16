МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Новости

16 декабря, 17:15

Город

Специалисты ЦОДД сообщили, что заторы на столичных дорогах могут начаться раньше обычного

Специалисты ЦОДД сообщили, что заторы на столичных дорогах могут начаться раньше обычного

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По прогнозам столичных синоптиков, метель начнется утром в субботу, 17 декабря, и продлится весь день. Метеорологи сообщили, что сугробы подрастут еще на 20 сантиметров.

В связи с погодными условиями специалисты ЦОДД сообщили, что заторы на столичных дорогах могут начаться раньше обычного. По прогнозам ЦОДД, на дорогах столицы ожидается 9 баллов. Подробнее о том, что происходит в городе на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.

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