Автомобилистам показали ситуацию на столичных дорогах в вечерний час пик

По прогнозам столичных синоптиков, метель начнется утром в субботу, 17 декабря, и продлится весь день. Метеорологи сообщили, что сугробы подрастут еще на 20 сантиметров.

На данный момент из-за снежных заносов и гололедицы в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. В связи с погодными условиями специалисты ЦОДД сообщили, что заторы на столичных дорогах могут начаться раньше обычного.

По прогнозам ЦОДД, на дорогах столицы ожидается 9 баллов. Подробнее о том, что происходит в городе на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.