Москвичам показали дорожную обстановку в городе после снегопада

МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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По прогнозам столичных синоптиков, метель начнется утром в субботу, 17 декабря, и продлится весь день. Метеорологи сообщили, что сугробы подрастут еще на 20 сантиметров.

На данный момент из-за снежных заносов и гололедицы в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находится 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний.

Какая обстановка в городе в данный момент? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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