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Зоны активного отдыха и каток появятся у станции "Лефортово" БКЛ – Бочкарев

Зоны активного отдыха и каток появятся у станции "Лефортово" БКЛ – Бочкарев

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Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что зоны активного отдыха и каток появятся у станции "Лефортово" БКЛ. Проект реализуют поэтапно. Сначала благоустраивают территорию, которая прилегает к станции – это почти девять гектаров.

Уже заасфальтировали улицы Наличная, Солдатская и Проектируемый проезд № 1329. По всей благоустроенной территории установили малые архитектурные формы, скамейки, беседки, кашпо и качели, а также высадили около 300 деревьев и кустарников.

В дальнейшем хотят сделать велодорожки, их расположат предусмотрено вокруг катка, за вестибюлем станции "Лефортово" и в парковой зоне. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
городблагоустройствовидеоАлина Гилева
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