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В столичном районе Отрадное реконструируют несколько улиц в 2023 году

В столичном районе Отрадное реконструируют несколько улиц в 2023 году

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Улицы в столичном районе Отрадное реконструируют. Проект уже согласован, а работы начнут в 2023 году.

Так, на участке Проектируемого проезда № 2176 от Поморской улицы до Алтуфьевского шоссе обустроят четыре остановки общественного транспорта. Вдоль улицы сделают парковочные места.

Такие же изменения ждут и второй участок Поморской улицы и Проектируемого проезда № 2257. В рамках благоустройства переустановят все инженерные коммуникации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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