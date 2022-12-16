В столичном районе Отрадное реконструируют несколько улиц в 2023 году

Улицы в столичном районе Отрадное реконструируют. Проект уже согласован, а работы начнут в 2023 году.

Так, на участке Проектируемого проезда № 2176 от Поморской улицы до Алтуфьевского шоссе обустроят четыре остановки общественного транспорта. Вдоль улицы сделают парковочные места.

Такие же изменения ждут и второй участок Поморской улицы и Проектируемого проезда № 2257. В рамках благоустройства переустановят все инженерные коммуникации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.