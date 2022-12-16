Новости часа: в столице круглосуточно дежурят 1,5 тыс аварийных бригад

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полторы тысячи аварийных бригад круглосуточно дежурят в Москве, в выходные снег продолжится. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Ошибку экипажа рассматривают как возможную причину крушения Ми-8 в Бурятии. Об этом сообщил глава региона.

Немецкий концерн Henkel со 2023 года будет работать в РФ в качестве самостоятельной компании. Об этом заявили СМИ.