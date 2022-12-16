МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Экономика

Новости часа: в столице круглосуточно дежурят 1,5 тыс аварийных бригад

Новости часа: в столице круглосуточно дежурят 1,5 тыс аварийных бригад

ТЦ РФ начали подавать иски в суд против ушедшего с рынка H&M

Торговые центры начали подавать иски в суд против ушедшего из России H&M

Торговые сети РФ смогут выкупать площади уходящих компаний до конца 2023 года

Пресс-конференция, посвященная защите прав предпринимателей, прошла в столице

"Яндекс Маркет" стал продавать онлайн товары премиальных брендов

"Актуальный репортаж": новый завод по производству картошки фри построят в РФ

"Яндекс Маркет" начал продавать онлайн товары премиальных брендов

Сеть "Вкусно – и точка" заявила о планах ежегодно открывать по 50 новых ресторанов в РФ

Новости часа: желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Полторы тысячи аварийных бригад круглосуточно дежурят в Москве, в выходные снег продолжится. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Ошибку экипажа рассматривают как возможную причину крушения Ми-8 в Бурятии. Об этом сообщил глава региона.

Немецкий концерн Henkel со 2023 года будет работать в РФ в качестве самостоятельной компании. Об этом заявили СМИ.

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