Плотный поток автомобилей зафиксирован на улице Житная в Москве

В столице 16 декабря утренний трафик не превышал отметку 5 баллов. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

На улице Житная автомобили встали в затор перед светофором, в обратном направлении машины двигаются без затруднений. На улице Нижняя Масловка зафиксирован рабочий трафик. Водители едут на сниженной скорости, но проблем с проездом не возникает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.