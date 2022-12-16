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Плотный поток автомобилей зафиксирован на улице Житная в Москве

Плотный поток автомобилей зафиксирован на улице Житная в Москве

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В столице 16 декабря утренний трафик не превышал отметку 5 баллов. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

На улице Житная автомобили встали в затор перед светофором, в обратном направлении машины двигаются без затруднений. На улице Нижняя Масловка зафиксирован рабочий трафик. Водители едут на сниженной скорости, но проблем с проездом не возникает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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