МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. Затруднено движение на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до Третьего транспортного кольца. Плотный трафик принуждает сбросить скорость до 15 километров в час. Длина затора – пять километров.

На Варшавском шоссе плотное движение сразу на двух участках. Сначала водителям придется постоять от Коломенского проезда до Нагатинской улицы, затем перед съездом на ТТК. Весь путь до центра города займет больше 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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