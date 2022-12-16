МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Город

Москвичам рассказали, как работает городской транспорт во время непогоды

Москвичам рассказали, как работает городской транспорт во время непогоды

Новости последнего часа: движение восстановили после ДТП в 3-м Павелецком проезде

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме

Собянин рассказал о программе капремонта поликлиник на форуме "Моя поликлиника"

В Москве усилили безопасность на реках и водоемах

Москвичам показали обстановку в городе

Москвичам показали обстановку в городе в связи со снегопадом

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о распространенной примете

"Мой район. Навигатор": большое граффити о футболе открыли на автовокзале "Саларьево"

Автомобилистам показали ситуацию на столичных дорогах

Декабрь уже перевыполнил план по осадкам – в городе выпало на 12% больше декабрьской нормы. Но даже в таких метеоусловиях московский транспорт работает без перебоев.

В движении могут возникнуть небольшие задержки, но по вине других водителей. В такие дни возрастает число аварий, что осложняет трафик. Большое внимание уделяют инфраструктуре – за открытыми участками метро внимательно следят, а весь городской транспорт проверяют перед выходом на линии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортпогодавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика