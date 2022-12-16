Москвичам рассказали, как работает городской транспорт во время непогоды

Декабрь уже перевыполнил план по осадкам – в городе выпало на 12% больше декабрьской нормы. Но даже в таких метеоусловиях московский транспорт работает без перебоев.

В движении могут возникнуть небольшие задержки, но по вине других водителей. В такие дни возрастает число аварий, что осложняет трафик. Большое внимание уделяют инфраструктуре – за открытыми участками метро внимательно следят, а весь городской транспорт проверяют перед выходом на линии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.