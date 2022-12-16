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Собянин рассказал о программе капремонта поликлиник на форуме "Моя поликлиника"

Собянин рассказал о программе капремонта поликлиник на форуме "Моя поликлиника"

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В Москве стартовал форум "Моя поликлиника". На него пригласили студентов и ординаторов медицинских вузов. В городе сейчас реализуется масштабная программа по ремонту поликлиник. В Москве обновили уже почти 70 зданий.

Сергей Собянин рассказал о реализации в Москве программы реновации поликлиник. Он назвал этот проект масштабным. По его словам, в результате в зданиях появляются другая логистика и стиль. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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