В Музее Москвы представят выставку о развитии столицы

Новую выставку представят в Музее Москвы. Экспозицию приурочили к 30-летию Москомархитектуры и 70-летию Института Генплана.

На выставке в хронологическом порядке покажут эпоху настоящего и будущего. Кроме того, в разделе "Утопии" собраны самые смелые идеи преобразования города. Например, можно увидеть уникальный автомобильный тоннель под Красной площадью.

Для создания выставки использовали более 200 предметов из Музея Москвы. Экспозицию можно посетить по билетам музея с 17 декабря и до 16 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.