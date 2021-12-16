Трафик на дорогах столицы в вечернее время составил 8 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 8 баллов. Придется сбросить скорость на улице Крымский Вал.

Плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.