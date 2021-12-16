Вечером на столичных дорогах прогнозируют 9-балльные заторы

В вечернее время дорогах столицы прогнозируют заторы в 9 баллов и снег с дождем. В Дептрансе призвали водителей пересесть на общественный транспорт.

Пользоваться автомобилем рекомендуют после 20:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.