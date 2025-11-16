Форма поиска по сайту

16 ноября, 15:30

Оснежение горнолыжного склона началось на Воробьевых горах

На Воробьевых горах стартовал процесс подготовки к зимнему сезону. Специалисты приступили к оснежению горнолыжного склона, засыпая его искусственным снегом.

Работы проводятся в ночное время, поскольку для эффективной работы снежных пушек необходима устойчивая температура не ниже -3 градусов.

Планируется, что подготовленный склон откроет свои двери для первых посетителей уже в начале декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

