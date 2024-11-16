Московский зоопарк показал, как растет детеныш малайского медведя

В Московском зоопарке показали, как растет детеныш малайского медведя. Там также рассказали, что у маленькой медведицы есть много мягких, тканевых, а также более жестких – резиновых игрушек. Она радостно осматривает, а затем принимает все, что ей предлагают специалисты.

При этом любимых игрушек у медведицы нет. А вот среди необычных – конус из плотной резины, с которым она очень любит "бороться".

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