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16 ноября, 09:30

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Квартиры в новостройках Москвы начали дешеветь

Квартиры в новостройках Москвы начали дешеветь

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Квартиры в новостройках начали дешеветь, за последнее время самое активное снижение цен в Москве зафиксировано в районе Лефортово.

Там застройщики сбросили цены на жилье почти на 20%. В тройке лидеров также Южное Медведково и Хорошёво-Мнёвники.

Однако продавцы на вторичном рынке пока не торопятся переписывать ценники, хоть и готовы делать скидки чуть ли не по первому требованию покупателей. О том, как будут меняться цены на квартиры в ближайшее время – в эфире телеканала Москва 24.

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