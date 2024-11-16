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16 ноября, 00:00

Город

Археологи передадут в музеи 600 артефактов, которые обнаружили на Тверской улице

Археологи передадут в музеи 600 артефактов, которые обнаружили на Тверской улице

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Археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице. Среди находок – предметы разных временных периодов, от XV до XVIII века.

Часть артефактов была обнаружена в 2022 и 2023 годах на территории, входившей в состав Белого города и Камер-Коллежского вала. Среди находок выделяются уникальные изразцы с отпечатками пальцев гончаров, а также фрагменты керамических сосудов и наконечник стрелы.

Археологи отмечают, что изразцы и керамика составляют большую часть находок, но также найдены предметы, связанные с огнестрельным оружием и повседневной жизнью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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