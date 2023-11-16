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Новости

Новости

16 ноября, 23:45

Город

Новости часа: число посетителей выставки-форума "Россия" достигло 1 млн человек

Новости часа: число посетителей выставки-форума "Россия" достигло 1 млн человек

Новости часа: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

В Москве модернизируют систему подготовки профессиональных кадров – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы ликвидирован

Открылся сайт-путеводитель по пространству Москвы на выставке "Россия"

Новости часа: Собянин утвердил проект строительства дорог в районе "Москва-Сити"

"Безопасный город": в Москве снизилось число краж и грабежей

Новости часа: миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

На выставке-форуме "Россия" вручили приз миллионному посетителю

Международная выставка-форум "Россия", открывшаяся на ВДНХ 4 ноября, продолжает бить рекорды по посещаемости. В четверг, 16 ноября, она приняла своего миллионного гостя.

Почти 22 тысячи спасателей и других специалистов с начала года прошли подготовку в учебном центре ГО и ЧС Москвы.

Эскалатор в переходе со станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии на станцию "Площадь Ильича" Калининской линии московского метро закроют на ремонт с 17 по 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

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городметровидеоМаксим Селиков
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