Новости часа: число посетителей выставки-форума "Россия" достигло 1 млн человек

Международная выставка-форум "Россия", открывшаяся на ВДНХ 4 ноября, продолжает бить рекорды по посещаемости. В четверг, 16 ноября, она приняла своего миллионного гостя.

Почти 22 тысячи спасателей и других специалистов с начала года прошли подготовку в учебном центре ГО и ЧС Москвы.

Эскалатор в переходе со станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии на станцию "Площадь Ильича" Калининской линии московского метро закроют на ремонт с 17 по 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.