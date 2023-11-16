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Новости

16 ноября, 21:30

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Новости часа: миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

Новости часа: миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

На выставке-форуме "Россия" вручили приз миллионному посетителю

В Москве откроют семь автомобильных мостов к 2026 году

В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания

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Номинанты IV Московской арт-премии представили проекты в "Зарядье"

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Миллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" стала жительница Пензы. Ей подарят три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

С начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Парковка со шлагбаумом возле ВДНХ возобновила свою работу. Об этом заявили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

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