Новости часа: миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

Миллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" стала жительница Пензы. Ей подарят три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре.

С начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Парковка со шлагбаумом возле ВДНХ возобновила свою работу. Об этом заявили в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".