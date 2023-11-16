В Москве начали повышать температуру в системе отопления из-за похолодания

Городские службы начали поэтапно повышать температуру в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания.

Как рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков, по прогнозу синоптиков, начиная с пятницы в ночные часы температура воздуха в столице может понизиться до минус 8–11 градусов. В дневные часы столбики термометров продолжат держаться на отрицательных отметках.

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