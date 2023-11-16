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16 ноября, 15:00

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Номинанты IV Московской арт-премии представили свои проекты на выставке в "Зарядье"

Номинанты IV Московской арт-премии представили свои проекты на выставке в "Зарядье"

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Выставка номинантов IV Московской арт-премии стартовала в парке "Зарядье". Награду присуждают проектам, которые сделаны в Москве, рассказывают о столице и стали значимым явлением в культурной жизни города.

В этом году на премию подано рекордное количество заявок – более 800. Посмотреть на современное искусство можно до 30 ноября.

Какие работы стоит увидеть? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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