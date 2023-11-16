Номинанты IV Московской арт-премии представили свои проекты на выставке в "Зарядье"

Выставка номинантов IV Московской арт-премии стартовала в парке "Зарядье". Награду присуждают проектам, которые сделаны в Москве, рассказывают о столице и стали значимым явлением в культурной жизни города.

В этом году на премию подано рекордное количество заявок – более 800. Посмотреть на современное искусство можно до 30 ноября.

Какие работы стоит увидеть? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.