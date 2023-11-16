Москвичи могут посетить почти 500 кружков и секций в городских парках

В Московских парках работают около 500 кружков и секций. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.

Дети могут ходить на уроки рисования и делать аппликации, а для взрослых проводят лекции по культурологии и танцевальные мастер-классы. Также москвичам предлагают заняться спортом, изучать иностранные языки и многое другое.

Занятия проходят в усадьбе Воронцово, парке "Кузьминки", Измаловском парке и на других площадках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.