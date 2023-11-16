Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 11:45

Город

Москвичи могут посетить почти 500 кружков и секций в городских парках

Москвичи могут посетить почти 500 кружков и секций в городских парках

Каток появится на площади Промышленности на ВДНХ

Москва выставила на торги 105 парковочных мест на Беловежской улице

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Москвичам сообщили, как открытие флагманских центров улучшило городскую медицину

Почти 90 домов в стиле модерн восстановили в Москве

Семь автомобильных мостов откроют в столице в ближайшие два года

Водители свыше 112 тыс раз оплатили проезд по проспекту Багратиона через приложение

Москвичам сообщили о модернизации Боткинской больницы в столице

В Московских парках работают около 500 кружков и секций. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.

Дети могут ходить на уроки рисования и делать аппликации, а для взрослых проводят лекции по культурологии и танцевальные мастер-классы. Также москвичам предлагают заняться спортом, изучать иностранные языки и многое другое.

Занятия проходят в усадьбе Воронцово, парке "Кузьминки", Измаловском парке и на других площадках. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдосугвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика