Почти 90 домов в стиле модерн восстановили в Москве

В Москве восстановили почти 90 домов в стиле модерн. Работы ведут по программе капитального ремонта, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Каждый год специалисты реставрируют десятки таких зданий. Раньше они были частными усадьбами, вокзалами, театрами, гостиницами и доходными домами. Увидеть дома в стиле модерн можно на Волхонке, в Лялином переулке и на других улицах столицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.