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16 ноября, 11:15

Город

Почти 90 домов в стиле модерн восстановили в Москве

Почти 90 домов в стиле модерн восстановили в Москве

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В Москве восстановили почти 90 домов в стиле модерн. Работы ведут по программе капитального ремонта, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Каждый год специалисты реставрируют десятки таких зданий. Раньше они были частными усадьбами, вокзалами, театрами, гостиницами и доходными домами. Увидеть дома в стиле модерн можно на Волхонке, в Лялином переулке и на других улицах столицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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