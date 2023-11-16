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16 ноября, 11:15

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Семь автомобильных мостов откроют в столице в ближайшие два года

Семь автомобильных мостов откроют в столице в ближайшие два года

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В ближайшие два года в Москве планируют открыть семь автомобильных мостов через разные реки. Об этом сообщили в столичном комплексе градостроительной политики и строительства.

Новые мосты позволят улучшить транспортную доступность десятков районов, обеспечить прямую связь между разными городскими магистралями и создать новые варианты маршрутов.

В числе проектов – мосты через реку Раменку, а также несколько через Москву-реку. Еще два появится в ТиНАО, через реки Сетунь и Сосенку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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