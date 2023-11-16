Бурятия и Забайкальский край представили свои программы на ВДНХ

Посетители выставки "Россия" на ВДНХ смогли окунуться в атмосферу национальных традиций Бурятии. В День региона гостям показали, как выглядели древние юрты, научили делать гобелены из конского волоса. А еще для них прозвучали священные буддийские барабаны.

Ярко и масштабно рассказал о себе и Забайкальский край. Благодаря нейросети его павильон расцвел в виде багульника. А любой из гостей мог перевоплотиться в Чингисхана.

Москва, презентуя на выставке свои инновационные проекты, делится опытом с регионами. Например, город рассказывает, как построить 109 новых станций метро за 10 лет или создать популярный сервис для путешественников Ruspass.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.