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16 ноября, 08:00

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Бурятия и Забайкальский край представили свои программы на ВДНХ

Бурятия и Забайкальский край представили свои программы на ВДНХ

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Посетители выставки "Россия" на ВДНХ смогли окунуться в атмосферу национальных традиций Бурятии. В День региона гостям показали, как выглядели древние юрты, научили делать гобелены из конского волоса. А еще для них прозвучали священные буддийские барабаны.

Ярко и масштабно рассказал о себе и Забайкальский край. Благодаря нейросети его павильон расцвел в виде багульника. А любой из гостей мог перевоплотиться в Чингисхана.

Москва, презентуя на выставке свои инновационные проекты, делится опытом с регионами. Например, город рассказывает, как построить 109 новых станций метро за 10 лет или создать популярный сервис для путешественников Ruspass.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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