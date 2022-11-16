О новом поколении архитектурных бюро Москвы рассказали в Музее архитектуры

16 ноября в Музее архитектуры имени Щусева состоялась презентация исследования деятельности компаний, активно работающих в Москве в сфере архитектуры и городского планирования в течении последних 10 лет. Мероприятие прошло в рамках выставки "Больше, чем архитектура" на фестивале "Открытый город".

В числе выступающих были главный редактор портала "Проект "Россия" Юлия Шишалова и главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

