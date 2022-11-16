Работы по благоустройству Конюшковской улицы завершились в Пресненском районе

В Пресненском районе завершились работы по благоустройству Конюшковской улицы. Она стала финальным этапом обновления всего квартала.

В ходе работ под землю убрали воздушные кабельные линии, что позволило открыть панораму улицы и обеспечить надежное энергоснабжение. Тротуары сделали шире за счет оптимизации полос движения и замостили гранитной плиткой.

Кроме того, было проведено устройство дополнительной водосточной сети, а также новых дождеприемных и смотровых колодцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.