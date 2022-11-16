13:30Город
Москвичей пригласили на выставку в Музей пожарной охраны по случаю его 65-летия
В 2022 году Музей пожарной охраны Москвы отмечает 65-летие. В музее можно узнать, как развивалась пожарная служба до настоящего времени.
В настоящее время выставка состоит из различных экспонатов, среди которых боевая одежда пожарных (каски, пожарно-техническое вооружение, огнетушители), современные средства защиты зданий.
В музее представлены демонстрационные макеты, которые выполнены в мельчайших подробностях и с высокой точностью. Большинство экспонатов можно потрогать.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.