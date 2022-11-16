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Реконструкцию станций Мещерская и Переделкино МЦД-4 завершат до конца года – Бочкарев

Реконструкцию станций Мещерская и Переделкино МЦД-4 завершат до конца года – Бочкарев

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Реконструкцию станций Мещерская и Переделкино будущего МЦД-4 завершат до конца 2022 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В ходе реконструкции будут строены подземные вестибюли с распределительными залами. Также будет сделан круглосуточный переход жителей через железнодорожные пути.

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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