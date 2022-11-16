Работу системы городского отопления скорректировали в связи с похолоданием – Бирюков

Работу системы городского отопления скорректировали в связи с похолоданием, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра уточнил, что решения о корректировке температуры принимаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Ранее синоптики предупредили, что к концу недели температура воздуха в столичном регионе местами опустится до минус 10 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.