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Работу системы городского отопления скорректировали в связи с похолоданием – Бирюков

Работу системы городского отопления скорректировали в связи с похолоданием – Бирюков

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Работу системы городского отопления скорректировали в связи с похолоданием, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра уточнил, что решения о корректировке температуры принимаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Ранее синоптики предупредили, что к концу недели температура воздуха в столичном регионе местами опустится до минус 10 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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