"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

В ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Общая длина заторов составляет 105 километров.

На внешней стороне 37-го километра МКАД после улицы Павла Фитина произошло столкновение двух автомобилей. Движение на участке затруднено на один километр.

На внутренней стороне 53-го километра МКАД в среднем ряду остановилась неисправная "Газель". В связи с этим остальным автомобилистам приходится менять полосы движения. Длина затора составляет один километр.

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