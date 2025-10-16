Пленарная дискуссия "Авторы на службе ИИ" прошла на форуме "IPQuorum. Музыка" в Москве. Эксперты Высшей школы экономики представили результаты исследования о влиянии искусственного интеллекта на творческие индустрии.

Его главный тезис – скоро композиторов, писателей и других творческих людей заменит "синтетическая" музыка, литература, графика и дизайн. До 2030 года авторы могут не досчитаться 1 триллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.