Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 10:30

Город

Пленарная дискуссия "Авторы на службе ИИ" прошла на форуме "IPQuorum. Музыка" в Москве

Пленарная дискуссия "Авторы на службе ИИ" прошла на форуме "IPQuorum. Музыка" в Москве

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 16 октября

"Новости дня": парящий мост в парке "Зарядье" в Москве закрылся на ремонт

"Новости дня": в Москве изменились правила для владельцев домашних животных

Малина и клубника появились на ярмарках в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 октября

"Утро": скорость ветра 16 октября в Москве составит 3–7 м/с

В Москве сократилось число аварий с участием электросамокатов

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 81% 16 октября

"Активные граждане" выберут имя для детеныша капуцина-плаксы из Московского зоопарка

Пленарная дискуссия "Авторы на службе ИИ" прошла на форуме "IPQuorum. Музыка" в Москве. Эксперты Высшей школы экономики представили результаты исследования о влиянии искусственного интеллекта на творческие индустрии.

Его главный тезис – скоро композиторов, писателей и других творческих людей заменит "синтетическая" музыка, литература, графика и дизайн. До 2030 года авторы могут не досчитаться 1 триллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтехнологиивидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика