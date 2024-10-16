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16 октября, 21:15

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Сезон проката летнего транспорта завершился на ВДНХ

Сезон проката летнего транспорта завершился на ВДНХ

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Сезон проката летнего транспорта завершился на ВДНХ. С начала мая гости арендовали различные средства передвижения около 75 тысяч раз.

Как сообщили в пресс-службе выставки, к услугам посетителей предлагалось 300 современных велосипедов, 150 веломобилей, а также 50 самокатов. Для маленьких посетителей работал прокат детских квадроциклов и электромашинок.

Также гости могли арендовать лодки, катамараны и вейкборды. В течение сезона этим воспользовались 45 тысяч человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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