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Новости

Новости

16 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 октября

Новости часа: Москва реализует крупнейшую в ее истории программу развития

Арт-объект в виде гигантского медицинского чемоданчика установили на Манежной площади

Открытый бассейн в парке "Сокольники" стал лучшим в 2024 году

"Мой район. Новости": новая удобная пересадка появится на станции метро "Академическая"

Новости часа: отдельные дорожки для самокатов в центре Москвы обустраивать не будут

"Мой район. Новости": в Брюсовом переулке завершается ремонт дома артистов Большого театра

Сергей Собянин рассказал, как будет финансироваться программа реновации в Москве

"Мой район. Новости": новые электробусные маршруты запущены в Бутове

"Мой район. Новости": более 250 тыс услуг оказала служба соцкоординаторов за три года

Программа реновации жилья в Москве станет постоянной, а не разовой. Об этот заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. На крупнейшей площадке собрались представители финансовой и IТ-индустрии, бизнеса и ведомств, чтобы обсудить ключевые темы года.

Мотоциклистам рекомендовали не выезжать в непогоду на дороги – это предупреждение от Центра организации дорожного движения. Вместе с тем в Дептрансе также напомнили, что мотосезон подошел к концу.

Подозреваемый в попытке подрыва машины на Профсоюзной улице задержан. Им оказался житель Москвы, ему 51 год, он был бизнес-партнером пострадавшего. Дома у него нашли оружие. Но свою вину мужчина не признает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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