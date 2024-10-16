Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 октября

Программа реновации жилья в Москве станет постоянной, а не разовой. Об этот заявил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. На крупнейшей площадке собрались представители финансовой и IТ-индустрии, бизнеса и ведомств, чтобы обсудить ключевые темы года.

Мотоциклистам рекомендовали не выезжать в непогоду на дороги – это предупреждение от Центра организации дорожного движения. Вместе с тем в Дептрансе также напомнили, что мотосезон подошел к концу.

Подозреваемый в попытке подрыва машины на Профсоюзной улице задержан. Им оказался житель Москвы, ему 51 год, он был бизнес-партнером пострадавшего. Дома у него нашли оружие. Но свою вину мужчина не признает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.