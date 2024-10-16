16 октября, 20:00Город
Арт-объект в виде гигантского медицинского чемоданчика установили на Манежной площади
Необычная инсталляция появилась на Манежной площади. В честь юбилея Московской скорой помощи там установили 4-метровый оранжевый чемоданчик врача.
Кроме того, к празднику украсили и кареты скорой помощи – на них появились специальные наклейки. А в приемных отделениях нескольких столичных больниц установили баннеры с благодарностями и теплыми словами для врачей и фельдшеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.