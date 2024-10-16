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16 октября, 23:45

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Ремонтные работы продолжаются в столичном Центре паллиативной помощи

Ремонтные работы продолжаются в столичном Центре паллиативной помощи

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Во втором корпусе московского многопрофильного Центра паллиативной помощи на улице Двинцев продолжаются ремонтные работы. При этом большая часть из них уже завершена.

В планах у строителей создать максимально уютное пространство как снаружи, так и внутри. После открытия комфортные и просторные палаты будут рассчитаны на 1–3 человек, а всего в здании разместят 90 коек. Также в центре установят пять тысяч единиц современного оборудования, мебели и медицинских изделий.

Всего за последние годы в рамках модернизации центра провели капитальный ремонт шести зданий. В их числе два корпуса на улице Двинцев, филиалы в Люблине и Коломенском, а также два здания филиала "Даниловский". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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