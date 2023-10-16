Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Крупный столичный рынок "Царицыно" вновь заработал после реконструкции. Это был его первый большой ремонт за 30 лет. В здании поменялось буквально все, а прямо сейчас на глазах меняется и вид из окна: рядом с рынком вовсю идет строительство будущего городского вокзала, который также получит название "Царицыно".

Три человека пострадали в ДТП в подмосковных Мытищах. На Волковском шоссе столкнулись автобус и автомобиль ритуальных услуг. В МВД уточнили, что все пострадавшие находились в автобусе, их госпитализировали. Причины и все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Пьяная чиновница устроила разборки с таксистом. ЧП произошло в Таганроге. По мнению женщины, водитель слишком грубо с ней разговаривал. В ответ она ему угрожала, ругалась и козыряла своими связями в администрации. При этом женщину даже не смущало, что вместе с ней в такси ехал ребенок.

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