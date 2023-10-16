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Новости

Новости

16 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

"Мой район. Навигатор": сразу несколько бассейнов доступны во Дворце спорта в Некрасовке

"Мой район. Навигатор": в столичных парках приступили к монтажу катков

"Мой район. Навигатор": москвичам показали ледовую арену во Дворце спорта в Некрасовке

"Мой район. Навигатор": Дворец спорта открыли в Некрасовке

Новости часа: около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца недели

Столичные службы начали готовить фонтан "Дружба народов" к зиме

Новости часа: в Москве завершили благоустройство возле 10 станций БКЛ

Царицынский рынок начал работу после реконструкции

Собянин: у 10 станций БКЛ благоустроили территории и создали места для отдыха

Крупный столичный рынок "Царицыно" вновь заработал после реконструкции. Это был его первый большой ремонт за 30 лет. В здании поменялось буквально все, а прямо сейчас на глазах меняется и вид из окна: рядом с рынком вовсю идет строительство будущего городского вокзала, который также получит название "Царицыно".

Три человека пострадали в ДТП в подмосковных Мытищах. На Волковском шоссе столкнулись автобус и автомобиль ритуальных услуг. В МВД уточнили, что все пострадавшие находились в автобусе, их госпитализировали. Причины и все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

Пьяная чиновница устроила разборки с таксистом. ЧП произошло в Таганроге. По мнению женщины, водитель слишком грубо с ней разговаривал. В ответ она ему угрожала, ругалась и козыряла своими связями в администрации. При этом женщину даже не смущало, что вместе с ней в такси ехал ребенок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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