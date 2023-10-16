Пять новых выделенных полос для городского транспорта появится в столице в ноябре

Сразу пять новых выделенных полос для городского транспорта появится в столице в начале ноября. Одну из них откроют на улице Новаторов, речь идет об участке от пересечения с улицей Воронцовские Пруды до пересечения с Ленинским проспектом.

Также выделенные полосы появятся на улице Академика Скрябина и в Борисовском проезде. По новым выделенным полосам будут ходить 17 маршрутов наземного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.