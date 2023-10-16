Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 07:30

Город

Пять новых выделенных полос для городского транспорта появится в столице в ноябре

Пять новых выделенных полос для городского транспорта появится в столице в ноябре

"Утро": столичный трафик оценили в 2 балла

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

На ВДНХ приступили к подготовке катка

В Москвы выросли цены на такси

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Движение трамваев по Шаболовке приостановлено до ноября 2023 года

Подготовка к сезону катков началась в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Около 2 тыс человек получили квартиры по программе реновации в Зеленограде – Собянин

Сразу пять новых выделенных полос для городского транспорта появится в столице в начале ноября. Одну из них откроют на улице Новаторов, речь идет об участке от пересечения с улицей Воронцовские Пруды до пересечения с Ленинским проспектом.

Также выделенные полосы появятся на улице Академика Скрябина и в Борисовском проезде. По новым выделенным полосам будут ходить 17 маршрутов наземного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика