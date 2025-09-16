В районе дворца культуры завода "Серп и молот" создадут арт-квартал. Работы по реконструкции планируют завершить в следующем году. Зданию в стиле конструктивизм возвращают исторический облик – мраморные колонны и лестницы уже восстановлены.

Дом культуры задумывался как клубный комплекс для рабочих-металлистов с двором для мероприятий, зрительным залом на тысячу человек, библиотекой и помещениями для кружков. Сейчас реставрацию ведут сразу в двух его корпусах.

