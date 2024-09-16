Заселение по реновации началось в Нагорном районе

Заселение многоэтажного трехсекционного жилого комплекса по реновации началось в Нагорном районе. Более 650 человек скоро отпразднуют новоселье. Дом в Электролитном проезде был построен по индивидуальному проекту. Для новых жильцов подготовили квартиры с современной отделкой, застекленными балконами и лоджиями.

Припарковаться в центре Москвы теперь можно будет за 0 рублей. Дептранс начал тестировать проект с динамическим тарифом на парковку. Стоимость будет меняться в зависимости от загруженности стоянки. Если свободных мест нет или почти нет, то цена будет обычной для этой парковочной зоны. Как только места будут освобождаться, цена будет снижаться, вплоть до 0 рублей.

В столице выписали первый штраф в 100 тысяч рублей за езду на электросамокате. Его назначили пользователю, который дал прокатиться на транспорте троим подросткам.

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